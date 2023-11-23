Командира російського катера вбито внаслідок удару по базі в Криму

Серед загиблих через удар по базі Чорноморського флоту в Криму в ніч на 10 листопада значиться командир російського катера «Серна». Про це повідомив тeлеграм-канал Readovka.

Загиблим є старший мічман Денис Нікітін.



Повідомляється, що Нікітін командував десантним катером проекту 11770 «Серна». У РФ його посмертно нагородили орденом Мужності.



Російські пропагандисти запевняють, що Нікітін загинув, рятуючи свій корабель.



Нагадаємо, в ніч на 10 листопада українські морські дрони атакували два російські десантні катери у селищі Чорноморське в окупованому Криму. Як повідомило Головне управління розвідки, обидва катери пішли на дно.