Внаслідок обстрілів росіян 113 населених пунктів Донеччини без світла

На Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських окупантів за цю добу шість населених пунктів залишилися без світла. Зокрема, у 113 населених пунктах відсутня електроенергія. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



«Через бойові дії за добу було знеструмлено 6 населених пунктів (6,8 тисячі абонентів). Енергетики повернули світло до 3 населених пунктів та заживили більше 6 тисяч точок обліку», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що без електропостачання залишаються 113 населених пунктів.



Нагадаємо, 21 листопада без світла було 115 населених пунктів у Донецькій області через негоду та обстріл з боку російської армії.