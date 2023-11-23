Українські захисники знищили російський «Муром» вартістю 200 тисяч доларів

Українські військовослужбовці бригади «Азов» вразили чотири комплекси відео-тепловізійного спостереження типу «Муром» російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі «Азов».



«Чотири ворожі комплекси відео-тепловізійного спостереження типу «Муром» були знищені ротою ударних БпАК бригади «Азов» НГУ», — йдеться в повідомленні.



Внаслідок атаки російські окупанти втратили обладнання вартістю понад 200 тисяч доларів.



Нагадаємо, українські прикордонники підрозділу «ДОЗОР» ліквідували російських окупантів разом із їхньою військовою технікою.