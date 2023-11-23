Нічна атака на Україну: у Повітряних силах показали, як збивали російські дрони

Російські окупанти вночі 22 листопада атакували Україну ударними дронами. Протиповітряна оборона збила всі російські цілі. Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав роботу нічної атаки.

«Бойова робота по «шахедах» 22 листопада 2023 року! Уражено всі 14 ударних БПЛА», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 20:00 вечора 21 листопада до 03:00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ — РФ) 14-ма ударними БПЛА типу «Shahed» і крилатою ракетою Х-22 – з літака Ту22М3.