У Білгороді СБУ ліквідувала топ-колаборанта Олександра Слісаренка – ЗМІ

Олександр Слісаренко

У російському Білгороді Служба безпеки України ліквідувала колаборанта Олександра Слісаренка. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

За його словами, 16 листопада у Білгороді було підірвано автомобіль Слісаренка, який був заступником голови окупаційної адміністрації Харківської області. Від отриманих травм він загинув, ліквідацію військового злочинця влаштувала СБУ.

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Слісаренко працював в українських правоохоронних органах, у 2014 році був учасником антимайдану в Харкові, у 2021-2022 роках воював за бойовиків «ЛНР» у складі спеціального підрозділу «Рись». З літа 2022 року став одним із керівників окупаційної адміністрації у Харківській області, причетний до злочинів проти місцевих мешканців.