Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 листопада

Суспільство



Маріупольці в окупації скаржаться на відсутність опалення у квартирах. За словами мешканців, у будинку на вулиці Сєченова, 81А зняли старі батареї та пообіцяли, що будуть нові. Але їх досі немає.



У російському Білгороді СБУ ліквідувала одного із заступників окупаційної адміністрації Харківської області Олександра Слісаренка. Його автомобіль було підірвано 16 листопада. Від отриманих травм він помер.



На окупованих територіях Луганської області шахти «Східвугілля» працюють на генераторах через несплату електроенергії. Є інформація, що підприємства знаходяться на межі закриття, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.



У Криму російські силовики провели обшуки та затримали трьох членів мусульманської релігійної громади «Алушта».



Російські загарбники вивезли дітей із психоневрологічного будинку-інтернату Херсонської області. За даними Центру національного опору, їх відправили до російської Пензи, а саме до пансіону «Дім Вероніки».



Бойові дії



Окупанти розпочали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку на Донеччині. Незважаючи на активні атаки, агресор продовжує зазнавати великих втрат, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський.



Серед загиблих внаслідок удару по базі Чорноморського флоту в Криму в ніч проти 10 листопада числиться командир російського катера «Серна», старший мічман Денис Нікітін. Нагадаємо, в ніч на 10 листопада українські морські дрони атакували два російські десантні катери в селищі Чорноморське в окупованому Криму, обидва катери пішли на дно.



Кореспондент пропагандистського каналу «Росії 24» Борис Максудов помер від поранення в окупованій частині Запорізької області України. У міноборони Росії заявили, що днем раніше ЗСУ завдали удару з безпілотника по групі російських журналістів, які готували матеріал про «обстріли в Запорізькій області».



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