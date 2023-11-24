У багатьох будинках окупованого Маріуполя немає світла і води — міськрада

У тимчасово окупованому Маріуполі, як ми писали раніше, у багатьох будинках відсутнє водо та електропостачання. У місті росіяни зупинили котельню. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Наголошується, що колаборанти офіційно повідомили, що мешканці мікрорайону «Західний» тимчасово без тепла.



«Причина — проведення ремонтних робіт на котельні «Західна». Її робота з початку опалювального сезону припиняється вже не вперше. Загарбники ніяк не можуть налагодити котельню, а люди замерзають», — йдеться у повідомленні.



Окрім того, на вул. Чорноморській, 25 та 29 проблеми з водою. Однак ніхто не робить жодних дій. Також майже тиждень без водопостачання багатоповерхівки на проспекті Перемоги, 92,94,96.



У будинку на проспекті Будівельників, 136 постійно відключають, а потім різко вмикають світло. І так кілька разів на день.



Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що в районі з'явився новий вид «зачистки».