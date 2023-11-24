Житель Росії інсценував власну смерть, щоби не повертатися на фронт

Мобілізований із Бурятії інсценував свою смерть, щоби не повертатися на війну в Україну. Його дружина часто говорила про суїцид та боялася, що чоловік загине, як і їхній син. Про це повідомило видання Baza.



Зазначається, що сім'ї Арабжаєвих випали нелегкі випробування: у вересні 2022-го старший син загинув в аварії, а в листопаді главу сімейства Зорігто мобілізували. Дружина зовсім поникла — постійно переживала і говорила про самогубство.



2 березня Зоригто дали відпустку, він мав провести з близькими 10 днів і повернутися на службу, але зник. Наприкінці квітня військова поліція почала його шукати: прийшли додому до Арабжаєва, двері відчинив молодший син. Він показав їм свідоцтво про смерть батька – у документі було написано, що Зорігто Арабжаєв помер 7 березня 2023 року. Співробітники сфотографували папір та пішли.



За інформацією видання, документ уважно вивчили, він виявився фальшивим. Свідоцтво про власну смерть Зоригто купив у невідомого, щоб залишитися поряд із дружиною та не хвилюватися за її життя. Пізніше військові ще раз навідалися до Арабжаєва і 4 травня застали чоловіка вдома.



Baza повідомляє, що 2 листопада Улан-Уденський гарнізонний військовий суд засудив Арабжаєва до п'яти років колонії суворого режиму за дезертирство.



Раніше повідомлялося, чому російські посадовці взялися за відправку на фронт навіть тих, хто підлягає депортації.



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