На війні в Україні загинув 18-річний уродженець Маріуполя Дмитро Яременко

На Сівєродонецькому напрямку під час виконання бойового завдання загинув 18-річний Дмитро Яременко, який родом з нині окупованого Маріуполя. Про це повідомили у пресслужбі Інституту масової інформації.



«13 листопада у бліндаж на «нулі», де знаходився Дмитро, прилетіла міна. Через потужні обстріли тіло забрали лише через три дні», — йдеться у повідомленні.



Наголошується, що загиблий був студентом другого курсу спеціальності «Журналістика» Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського.



Як відомо, Дмитро під час блокади Маріуполя перебував у місті, потім разом зі своєю родиною переїхав до Львова, проте після закінчення школи поїхав на навчання до Вінниці.



У серпні 2023 року він вступив до лав Збройних сил України. Потрапив до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» імені Дмитра Вишневецького Національної Гвардії України.



Поховали Дмитра Яременка 21 листопада на Алеї Слави Сабаровського цвинтаря. У нього залишилися бабуся, мама, брат та батько, котрий також захищає Україну від російських загарбників.



Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що на війні в Україні загинули грузини, які допомагали українським військовим боротися із російськими загарбниками.