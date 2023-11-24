В окупованому Маріуполі військові РФ вбили свого командира через знущання — Генштаб

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські окупанти вбили свого командира. Про це повідомили у Генеральному Штабі ЗСУ у вечірньому зведенні.



Зазначається, що російські військовослужбовці з-поміж колишніх в'язнів убили свого командира через його постійні загрози, знущання та вбивства інших загарбників.



Крім того, у Сватівському напрямку зазначається незадовільне тилове забезпечення підрозділів окупантів. Так, військовослужбовці одного з підрозділів Росії повідомляють про погане забезпечення зимовим одягом, продовольством, водою тощо.



Нагадаємо, Служба безпеки ідентифікувала ще одного командира російської армії, який отримав «героя росії» за розстріл цивільних у Бучі та повідомила йому про підозру.