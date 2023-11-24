Окупанти завезли педагогів російської мови та історії на захоплену Луганщину — ЦНС

У тимчасово окуповане місто Сорокине на Луганщині приїжджають російські педагоги. РФ продовжує проводити пропагандистську діяльність на захоплених територіях. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Нову партію гастролерів з Тюмені окупанти завезли до шкіл Сорокіно (Луганська область). Йдеться саме про вчителів російської мови та літератури, які прибули до регіону для русифікації», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що окупанти мають дефіцит «педагогів» саме з мови та історії, адже саме ці предмети є найважливішими у політиці зміни самоідентифікації українських дітей.



«Тому ворог змушений ввозити відповідних фахівців з Росії до шкіл, які виконують роль пропагандистських центрів», — підсумували в ЦНС.



Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей росіяни завезли 2,5 мільйона російських книг, відомо, що вони вилучають українську літературу.