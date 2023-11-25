Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 листопада

Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» позбавив волі військовослужбовця морської піхоти ЗСУ Максима Бабича на 25 років. Його звинувачують у «вбивстві мирного мешканця у Маріуполі» навесні 2022 року.



Ще двох полонених військовослужбовців ЗСУ так званий суд «засудив» до 13 років ув'язнення. 28-річного Максима Полегенька та 32-річного Станіслава Войтока військовослужбовців 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ звинуватили в «обстрілах будинків мирних жителів» у селах Октябрь та Комінтерново з серпня по вересень 2019 року.



Журналіста «Першого каналу» Іллю Андрєєва, який звільнився через небажання знімати пропагандистські сюжети, утримують у підвалі у Зайцевому на Луганщині. За словами дружини, Дмитро дві доби не виходить на зв'язок. У підвалі разом із Андрєєвим утримують ще близько 17 військовослужбовців РФ.



Суспільство



У Сартані Маріупольського району всім чоловікам вручили повістки до російського військкомату. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, повістки отримали навіть ті, хто поки не отримав російський паспорт, а лише подав документи, і чоловіки, які нещодавно повернулися з евакуації до Сартани, зокрема з країн ЄС.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що за добу на захопленій РФ частині Донецької області в ході обстрілів поранено двох людей, зокрема дівчинки 2010 року народження, пошкоджено сім житлових будинків.



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