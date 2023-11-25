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Росія веде велике будівництво в районі Запорізької АЕС

25 листопада 2023, 20:23

Росія веде велике будівництво в районі Запорізької АЕС

Будівництво поблизу Запорізьких АЕС та ТЕС. Фото: Новини Донбасу Будівництво поблизу Запорізьких АЕС та ТЕС. Фото: Новини Донбасу

Росія веде масштабне будівництво у районі Запорізької атомної електростанції на окупованій території Запорізької області. Про це «Новини Донбасу» дізналися від місцевого мешканця, отримавши відповідне відео.

На кадрах видно, що будівельники викопали котловани та роблять залізобетонний фундамент. Навколо видно будівельні крани. Що саме будується, наше джерело не знає.

«Новини Донбасу» звернулися до прес-служби українського «Енергоатому». В українській держкомпанії не знають, що саме будують російські загарбники. Єдине, в чому впевнені в «Енергоатомі»: будівництво знаходиться ближче до Запорізької ТЕС, ніж до АЕС.

Запорізька теплова електростанція також знаходиться поблизу міста Енергодар на лівому березі Каховського водосховища у безпосередній близькості до Запорізької АЕС. Шлях на авто від АЕС до ТЕС займає 7 кілометрів, а по прямій там трохи більше 3 кілометрів.

Відстань між АЕС та ТЕС в Енергодарі

Тому «Новини Донбасу» звернулися до прес-служби компанії ДТЕК, якій належить Запорізька ТЕС. Однак у ДТЕК також поняття не мають, що це за будівництво поблизу їхньої станції на окупованій території, до якої вони не мають доступу.

Крім того, «Новини Донбасу» поговорили із представником енергетичної галузі України, знайомим з інфраструктурою обох станцій. На правах анонімності він припустив, що росіяни будують лінію електропередач. Так вони намагаються підключити Запорізьку АЕС, яка на даний момент не генерує електроенергію, до магістралі та подавати електрику через ТЕС на окуповані території. З технічного боку це цілком можливо, наголошує співрозмовник НД. Однак йому поки що не зрозуміло, як окупанти хочуть змусити працювати атомні реактори, коли рівень води в Дніпрі дуже низький, а охолодження зі ставки не вистачить для нормальної роботи станції.

Зазначимо, що наприкінці листопада минулого року російська держкорпорація «Росатом», яка контролює Запорізьку АЕС, пообіцяла створити резервне джерело енергопостачання атомної електростанції.

Електроенергія на Запорізьку АЕС подається двома високовольтними лініями з підконтрольної Україні територі, які практично одночасно відключалися через масовані удари РФ по електростанціях України восени-взимку 2022 року. Через це енергопостачання ЗАЕС неодноразово переводилося на аварійні дизельні генератори, робота яких залежить від запасів палива.

У «Росатомі» зазначали, що цю проблему можна вирішити, відновивши високовольтний розподільчий пристрій поряд із Запорізькою ТЕС, зруйнований внаслідок обстрілів.

Можливо, розпочате російськими загарбниками масштабне будівництво, — це і є заявлене «Росатомом» створення резервного джерела енергопостачання ЗАЕС.

На початку жовтня цього року голова «Росатому» Олексій Лихачов припустив, що роботу Запорізької АЕС може бути відновлено у 2024 році.

«Думаю, що наступного року з розвитком ситуації ми шукатимемо варіанти, шукатимемо можливості з переведення цього об'єкта в розряд чинного», — сказав Ліхачов в інтерв'ю телеканалу «Росія 24».

За його словами, зараз на Запорізькій АЕС все стабільно, блоки перебувають у режимі «зупинок».

Запорізька АЕС — найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків. Під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну станцію було окуповано російськими військами, які розмістили там важку військову техніку та озброєних солдатів. Запорізька АЕС не виробляє електроенергію з 11 вересня 2022 року.

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