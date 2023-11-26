У чотирьох регіонах РФ збили 9 дронів: є постраждалий та пошкодження

Сьогодні вранці, 26 листопада, у деяких регіонах працювала система ППО. У міністерстві оборони РФ повідомили про чергову атаку безпілотників.



У відомстві зазначили, що це була нібито спроба України здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу об'єктами на території Російської Федерації.



«Чергову засобами ППО знищено 9 БПЛА над територією Московської, Тульської, Калузької та Брянської областей», — йдеться у повідомленні.



Губернатор Тульської області Олексій Дюмін прокоментував атаку.



«Серйозних ушкоджень немає, пошкоджено скління трьох квартир. Легке різане поранення отримав один із мешканців будинку», — написав він.



Нагадаємо, 26 листопада російська армія вкотре обстріляла Україну. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ППО збила 8 російських цілей.