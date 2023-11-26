У Донецькій та Запорізькій областях окупанти обстріляли пожежні частини

Росіяни завдали ударів по двох рятувальних підрозділах ДСНС. Фото: прес-служба

Російські окупанти обстріляли два рятувальні підрозділи ДСНС у Донецькій та Запорізькій областях. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Ворог не перестає вдаватися до ударів по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Сьогодні внаслідок таких влучень було пошкоджено два наші підрозділи в Донецькій та Запорізькій областях», — йдеться у повідомленні.



Відомо, що ніхто із рятувальників не постраждав. Пошкодження зазнали будівлі пожежних частин, а також одна автоцистерна.



Нагадаємо, 25 листопада російські окупанти вбили двох жителів Донецької області, ще одного травмовано.