За тиждень ЗСУ ліквідували 6260 окупантів

ЗСУ за тиждень, з 20 по 26 листопада, ліквідували 6260 окупантів. Крім того, українські військові знищили 146 БПЛА, 130 артсистем та 78 танків. Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram .
Зазначається, що загальні бойові втрати противника 20-26.11 орієнтовно склали:
«Крім цього, нашими захисниками знищено 2 ворожі ракети та 146 БпЛА», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 листопада у деяких регіонах працювала система ППО. У міністерстві оборони РФ повідомили про чергову атаку безпілотників.