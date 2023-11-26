За тиждень ЗСУ ліквідували 6260 окупантів

ЗСУ за тиждень, з 20 по 26 листопада, ліквідували 6260 окупантів. Крім того, українські військові знищили 146 БПЛА, 130 артсистем та 78 танків. Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram .



Зазначається, що загальні бойові втрати противника 20-26.11 орієнтовно склали:

особового складу 6260 осіб ліквідовано,

танків - 78 од.,

бойових броньованих машин - 113 од.,

артилерійських систем - 130 од.,

РСЗВ - 9 од.,

коштів ППО - 9 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 146,

крилатих ракет - 2,

автомобільної техніки та автоцистерн - 168 од.,

спеціальної техніки – 17.

«Крім цього, нашими захисниками знищено 2 ворожі ракети та 146 БпЛА», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада у деяких регіонах працювала система ППО. У міністерстві оборони РФ повідомили про чергову атаку безпілотників.