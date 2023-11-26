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За тиждень ЗСУ ліквідували 6260 окупантів

26 листопада 2023, 16:45

За тиждень ЗСУ ліквідували 6260 окупантів

ЗСУ за тиждень, з 20 по 26 листопада, ліквідували 6260 окупантів. Крім того, українські військові знищили 146 БПЛА, 130 артсистем та 78 танків. Про це повідомив генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram .

Зазначається, що загальні бойові втрати противника 20-26.11 орієнтовно склали:

  • особового складу 6260 осіб ліквідовано,
  • танків - 78 од.,
  • бойових броньованих машин - 113 од.,
  • артилерійських систем - 130 од.,
  • РСЗВ - 9 од.,
  • коштів ППО - 9 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 146,
  • крилатих ракет - 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 168 од.,
  • спеціальної техніки – 17.

«Крім цього, нашими захисниками знищено 2 ворожі ракети та 146 БпЛА», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 листопада у деяких регіонах працювала система ППО. У міністерстві оборони РФ повідомили про чергову атаку безпілотників.

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