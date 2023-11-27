Частина Покровська залишилася без світла через негоду

Сьогодні, 27 листопада, у Покровську Донецької області аварійне відключення електроенергії, знеструмлено будинки на 39 вулицях. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
В даний час знеструмлено:
- вул. Зелена
- вул. Північна
- вул. Леонтовича
- вул. О. Береста
- вул. Тюленіна
- вул. Сонячна
- пров. Полтавський
- вул. Весела
- вул. Народна
- вул. Стуса Стуса
- вул. Тополіна
- вул. Карпатський
- вул. Задорожня
- пров. Транспортний
- вул. Чайковського
- пров. Данила Галицького
- вул. Кутузова
- вул. Нахімова
- вул. Леонтовича
- вул. Металургів
- вул. Дачна
- вул. Молодіжна
- вул. Б.Ступки
- вул. Мічуріна
- вул. Локомотивна
- вул. Кантемірова
- вул. М.Драгоманова
- вул. Д.Яворницького
- вул. М.Железняка
- вул. Гастело
- вул. М.Петренко
- вул. Харківська
- вул. П.Дорошенко
- вул. П.Калнишевського
- вул. Філатова
- вул. Свободи
- вул. Невського
- вул. Кошового
- вул. Захисників України
«Ремонтна бригада вже працює над усуненням наслідків аварій. Після завершення робіт електропостачання буде відновлено», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, шторм, що триває з минулої ночі, доставив безліч проблем жителям Дружківки, Краматорська, Костянтинівки та Слов'янська.