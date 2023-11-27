Частина Покровська залишилася без світла через негоду

Сьогодні, 27 листопада, у Покровську Донецької області аварійне відключення електроенергії, знеструмлено будинки на 39 вулицях. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



В даний час знеструмлено:

вул. Зелена вул. Північна вул. Леонтовича вул. О. Береста вул. Тюленіна вул. Сонячна пров. Полтавський вул. Весела вул. Народна вул. Стуса Стуса вул. Тополіна вул. Карпатський вул. Задорожня пров. Транспортний вул. Чайковського пров. Данила Галицького вул. Кутузова вул. Нахімова вул. Леонтовича вул. Металургів вул. Дачна вул. Молодіжна вул. Б.Ступки вул. Мічуріна вул. Локомотивна вул. Кантемірова вул. М.Драгоманова вул. Д.Яворницького вул. М.Железняка вул. Гастело вул. М.Петренко вул. Харківська вул. П.Дорошенко вул. П.Калнишевського вул. Філатова вул. Свободи вул. Невського вул. Кошового вул. Захисників України

«Ремонтна бригада вже працює над усуненням наслідків аварій. Після завершення робіт електропостачання буде відновлено», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, шторм, що триває з минулої ночі, доставив безліч проблем жителям Дружківки, Краматорська, Костянтинівки та Слов'янська.