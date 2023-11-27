Військові ССО за допомогою HIMARS вразили САУ окупантів

На Куп'янському напрямку українські військовослужбовці Сил спеціальних операцій ліквідували самохідну артилерійську установку 2С5 «Гіацинт-С» російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі.



Зазначається, що оператори 3-го полку ССО виявили установку росіян.



«Спецназівці провели додаткові розвідувальні дії та скоригували вогонь HIMARS підрозділу Сил оборони. Як результат — мінус одна артилерійська установка у противника», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, ЗСУ за тиждень, з 20 по 26 листопада, ліквідували 6260 окупантів. Крім того, українські військові знищили 146 БПЛА, 130 артсистем та 78 танків.