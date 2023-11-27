Влада Покровська відмовилася від новорічних масових заходів
У Покровську відмовилися встановлювати ялинку. Фото: прес-служба Покровської ГВА
У Покровську Донецької області місцева влада відмовилася від проведення масових заходів на новорічні та різдвяні свята. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
За словами голови Покровської МВА Сергія Добряка, замість святкування та розваг у важливий період для країни головний фокус буде спрямований на підтримку Збройних Сил України та тих, хто постраждав унаслідок збройної агресії Росії.
«Хочу зазначити, що влаштовувати святкування у такий час неправильно, і стосовно наших хлопців, бійців, і поранених і тих жителів Покровської громади, які втратили в цій війні своїх рідних та близьких. Хотів би подякувати всім силам опору, Збройним Силам України. Святкуватимемо вдома, у колі рідних та близьких, без масових гулянь та святкувань», — зазначив він.
Добряк додав, що цього року не буде встановлено різдвяної ялинки.
Нагадаємо, на центральній площі Слов'янська Донецької області цього року встановлять новорічну ялинку.
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