Дружину голови ГУР Кирила Буданова отруїли — ЗМІ

Сьогодні, 28 листопада, стало відомо про отруєння дружини керівника Головного управління розвідки МО Кирила Буданова — Маріанни. Жінка перебуває у лікарні. Про це повідомив «Бабель» за посиланням на джерела в розвідці.
Зазначається, що Маріанні діагностували ураження важкими металами.
«Зараз завершується курс лікування, далі контроль лікарів», — зазначив співрозмовник у ГУР.
У ГУР зазначили, що ці речовини ніяк не використовуються у побуті та військовій справі. Їх наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини.
Наразі ведеться розслідування ймовірної спроби вбивства дружини голови ГУР.
У розвідці підкреслили, що на Кирила Буданова також робили замахи до і після повномасштабного вторгнення.