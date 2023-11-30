У російському Брянську атаковано склад з безпілотниками

Жителі Брянська повідомили про гучний шум у районі телецентру увечері 29 листопада. За їхніми словами, пролунав звук, схожий на вибух. Про це повідомив «Брянський вісник».

У Телеграм-каналах одразу ж з'явилися повідомлення про те, що удар було завдано по складу безпілотників, нібито українськими військами. Українська сторона поки що не прокоментувала ці повідомлення.

«У Брянську близько 18:12 стався «приліт» по складу безпілотників «Герань-2». Жителі міста почули вибухи у районі телецентру. Попередньо склад нібито атакували українські безпілотники. Деталі про руйнування та постраждалих уточнюються», — зазначили на каналі.

У соцмережах городяни припускають, що, можливо, спрацювала система ППО або РЕБ. Брянців просять не піддаватися паніці.

Оперативні служби поки не надали офіційної інформації про подію. Тому ніхто не може підтвердити чи спростувати ці повідомлення.

Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки атак дронів по території Росії. Так, вранці 29 листопада у Московській області нібито збили невідомий безпілотник. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про політ дрону на Москву.