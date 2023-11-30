Окупанти вдарили по Покровському району: постраждали 10 людей, під завалами можуть бути люди

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Клименко

Російські окупанти з С-300 обстріляли Покровський район Донецької області сьогодні вночі, 30 листопада. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждали 10 осіб, серед них — 4 дитини. Ще п'ятьох людей шукають під завалами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



За його словами, армія РФ випустила шість ракет. Однак в Повітряних силах ВСУ повідомили, що регіон був атакований вісьмома зенітними керованими ракетами.



У Покровську серед постраждалих — сім'я з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.



Один із снарядів вибухнув у дворі будинку, де жила сім'я з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни будинку, родина опинилася під завалами.



Клименко розповів, що парамедик поліції допоміг вибратися із завалів чоловікові, який мав на руках піврічну дитину. Нині загрози життю для нього немає.



У Новоградівці окупанти влучили у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. На місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами, ймовірно, можуть бути ще 5 осіб, серед них — дитина.



По Мирнограду росіяни вдарили двома ракетами, пошкоджено відділення поліції.



Нагадаємо, військові РФ 29 листопада обстріляли передмістя Херсона, внаслідок загострення загинув 68-річний чоловік.