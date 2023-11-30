Ракетний удар по Новоградівці: кількість загиблих зросла

Окупанти вдарили по Новоградівці. Фото: Новини Донбасу

Внаслідок сьогоднішнього ракетного обстрілу по місту Новоградівка Покровського району Донецької області під завалами виявили тіло ще одного загиблого. Наразі відомо про двох загиблих. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Станом на 16:00 рятувальники вилучили ще одне тіло чоловіка на місці ворожого обстрілу Новогродівки», — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про двох загиблих. У поліції уточнили, що другий загиблий — 55-річний чоловік.

Є ймовірність, що під завалами перебуває родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік та їх 8-річна дівчинка.

Наразі розібрано 153 тонни будівельних конструкцій. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.



Нагадаємо, російські окупанти із С-300 обстріляли Покровський район Донецької області сьогодні вночі, 30 листопада. Під атаку потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждали 10 осіб, серед них 4 дитини.