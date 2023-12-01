Втрати РФ на фронті перевищили 330 000 тисяч осіб

Загальні бойові втрати в окупаційних військ РФ орієнтовно склали понад 330 040 особового складу. Про це свідчить звіт Генерального штабу ЗСУ.



За даними Генштабу, армія країни-окупанта лише минулої доби втратила 1280 осіб. На додаток до живої сили, українські захисники знищили 13 танків та 32 одиниці бойових броньованих машин росіян.



Загарбники також не зможуть більше скористатися 22 артилерійськими системами, двома РСЗВ, двома системами ППО та 38 одиницями автомобільної техніки та автоцистерн.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що російські окупаційні війська не залишають спроби оточити Авдіївку, атакуючи місто за підтримки з повітря, противник зазнав великих втрат у живій силі.



