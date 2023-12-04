Купила цуценя та викинула з вікна 7-го поверху: поліція затримала уродженку Херсонської області

Поліцейські Києва затримали жінку за жорстоке поводження з твариною. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За попередніми даними, жінка викинула двомісячне цуценя з вікна 7 поверху. Від отриманих травм тварина померла, а фігурантці слідчі повідомили про підозру. За це їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

«До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що на вулиці Архипенка з вікна викинули цуценя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що 29-річна уродженка Херсонської області викинула з вікна 7 поверху двомісячного собаку, якого він нещодавно придбав для себе на місцевому ринку. Від отриманих травм щеня загинуло.

Також поліцейським стало відомо, що напередодні стосовно неї слідчими було направлено обвинувальний акт за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, скоєний в умовах воєнного стану.

Порушниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.