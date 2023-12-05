У Богородичному Донецькій області з'явився перший новий будинок після деокупації

Після деокупації у Богородичному з'явився перший новий будинок. Фото: Новини Донбасу

Модульний будинок площею 40 квадратних метрів збудували полтавські волонтери у селі Богородичне Донецької області для місцевої мешканки Любові. Про це повідомляє кореспондент «Новини Донбасу».



Любов не раз ставала героїнею наших матеріалів, і ми пам'ятаємо, як вона тільки повернулася до рідного села, де нічого не залишилося від її колишнього житла. Пенсіонерка була змушена жити у себе у підвалі без будь-яких комфортних умов.

Мешканка Богородичного Любов. Фото: Новини Донбасу

Її історію помітили небайдужі люди та почали допомагати. Так, волонтери церкви «Хліб життя» із Полтави влітку почали зводити модульний будинок для жінки.

«За плануванням будинок поділений на дві кімнати, витримує мороз до мінус 40 градусів, тому має бути тепло. Вже запустили два такі будинки у Кам'янці Харківської області, там уже два дні людям тепло», — каже волонтер церкви «Хліб життя» Григорій.

Спочатку волонтери зробили фундамент, а ближче до холодів звели стіни та дах. Тепер модульний будинок оснащений меблями, буржуйкою для опалення та приготування їжі, в нього проведено воду та електрику.

«Я не очікувала! Я вдячна, що є така благодійна організація, церква допомагає людям. Слава Богу, спатиму в теплі. Дякую, що подбали», — каже Любов.

Нагадаємо, 11 вересня 2022 року, під час Харківської операції, Збройні сили України звільнили село Богородичне на Донеччині. Бої за населений пункт тривали понад три місяці.