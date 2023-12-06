У окупантів три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві — Умєров

Українські військовослужбовці чудово працюють на фронті, крім того, вони пройшли дві лінії оборони окупантів, зараз перебувають між другою та третьою. Про це розповів міністр оборони України Рустем Умєров в інтерв'ю FoxNews.



«Ми деокупували 50% нашої території, ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. І зараз у нас є план на 2024 рік», — зазначив він.



За словами Умєрова, для України було б перемогою повернутися до кордонів 1991 року, включаючи Крим, Донбас та Чорне море, відповідно до визнаних кордонів.



«Це продовжуватиметься і знищуватиме демократію. Вони (росіяни — ред.) вважають, що Україна та українці не повинні існувати», — заявив міністр оборони.



Умєров додав, що Україна планує бути частиною НАТО. Тож усі розрахунки на наступний рік, закупівлі та планування операцій відбуваються за стандартами НАТО.



Нагадаємо, Сили оборони України продовжують наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки.