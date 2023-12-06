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У Підмосков'ї знайдено мертвим екс-депутата від ОПЗЖ Іллю Ківу

06 грудня 2023, 17:42

У Підмосков'ї знайдено мертвим екс-депутата від ОПЗЖ Іллю Ківу

Екс-нардепа від ОПЗЖ Іллю Ківу знайшли мертвим у Підмосков'ї Екс-нардепа від ОПЗЖ Іллю Ківу знайшли мертвим у Підмосков'ї

У Підмосков'ї знайшли тіло екс-депутата Верховної ради Іллі Ківи. Про це повідомив російський канал РЕН ТВ із посиланням на власні джерела. Офіційно інформацію про загибель екс-нардепа не підтверджено.

Російське видання Mash уточнило, що закривавлене тіло Іллі Ківи виявили лежачим на снігу на території паркової зони готелю «Велич Country Club» в селі Супонєво. За даними видання, на правому скроні Ківи була різана рана, на лівій частині обличчя — гематома.

За інформацією джерел «Української правди» у силових структурах, за ліквідацією екс-нардепа Іллі Ківи стоїть Служба безпеки України. «Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї», — повідомила «УП».

Нагадаємо, у Львові суд заочно ухвалив вирок колишньому нардепу від партії «Опозиційна платформа — за життя» Іллі Ківе. Йому призначили 14 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Обвинувальний вирок ухвалили у Личаківському районному суді м. Львова. Зазначається, що справу розглядали без присутності екс-нардепа, оскільки він ховається на території Росії та оголошений у міжнародний розшук.

Згідно з повідомленням, Іллю Ківу визнали винним у: закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ); державну зраду (ч. 1 ст. 111 ККУ); публічне використання комуністичної символіки (ч. 2 ст. 436-1 ККУ); публічних закликах до агресивної війни (ст. 436 ККУ).

Про підозру екс-нардепу повідомили також у березні минулого року. Тоді його звинуватили у державній зраді та зазіханні на територіальну цілісність. Вже у травні 2022 року Іллі Ківе повідомили про підозру у пропаганді війни та заклики до насильницької зміни влади та оголосили у міжнародний розшук.

ЗМІ повідомляли, що після початку повномасштабного наступу Росії колишній депутат втік до Іспанії. Цю інформацію в суді цього року підтверджував захисник екс-депутата, посилаючись на квитки.

Ківа у 2019 році став нардепом від ОПЗЖ, до цього він служив у Національній поліції України.

Він неодноразово робив проросійські заяви. Політик сказав, що Україна «поневолена і поставлена на коліна Заходом, просякнута нацизмом і не має майбутнього», і закликав президента Росії Володимира Путіна «звільнити Україну». Фракція ОПЗЖ назвала його «провокатором, який намагається завадити мирному процесу», та виключила зі свого складу. У березні Верховна Рада позбавила Ківу мандата нардепа.

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