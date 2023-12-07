У РФ при зльоті спалахнув двигун літака

У Бурятії (РФ), у місті Улан-Уде, сталося загоряння літака під час зльоту. Літак Ту-204 мав виконати рейс з Улан-Уде до Чжанчжоу (Китай). Про це повідомляє Telegram-канал Baza.



Як зазначається, за кілька хвилин після зльоту, біля борту Ту-204 спалахнув лівий двигун.



Пілоти доповіли в аеропорт, після чого скинули паливо і почали посадку.



«Усі служби аеропорту були приведені у готовність. У результаті борт благополучно приземлився о 8:30 за місцевим часом», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок інциденту постраждалих немає.



Нагадаємо, росіяни стверджують, що два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу у тимчасово окупованому Криму вранці 5 грудня.