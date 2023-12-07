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На Донеччині прокуратура розпочала розслідування за фактом поранення чотирьох людей внаслідок обстрілу

07 грудня 2023, 11:15

На Донеччині прокуратура розпочала розслідування за фактом поранення чотирьох людей внаслідок обстрілу

Російські війська обстріляли Авдіївку, Андріївку та Нелипівку — за фактами поранення чотирьох людей розпочато розслідування. Про це сьогодні повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що 6 грудня окупаційні війська вкотре обстріляли з танків Авдіївку. Один із ударів припав по житловому сектору, в якому, незважаючи на щоденні атаки, продовжують жити люди. Під обстріл з бронетехніки потрапили двоє мирних громадян: 46-річний чоловік, який знаходився поблизу свого будинку, і жінка 72 років, яка перебувала в квартирі.

Крім того, окупанти, ймовірно, із ракетного комплексу С-300 вдарили по с. Андріївка Краматорського району. В епіцентрі вибуху опинилася територія підприємства, де поранено 39-річного працівника.

Також військові держави-агресора обстріляли селище Нелипівка у Торецьку — у дворі будинку зазнала тілесних ушкоджень 72-річна пенсіонерка.

«Постраждалих доставлено до медичних закладів з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями», — йдеться у повідомленні.

Вибухами снарядів пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі та автотранспорт.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше повідомлялося, що поліцейські ідентифікували загиблого через обстріл у Новогродівці чоловіка за допомогою ДНК-аналізу.

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