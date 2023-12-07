Донецьк знову переходить на подачу води за день

Окупований Донецьк знову переходить на графік подачі води за день.

Згідно з повідомленням підконтрольного «ДНР» підприємства «Вода Донбасу», скорочено графік подачі водопостачання: вода подаватиметься через день з 17:00 до 21:00.

Донеччани отримали смс-розсилку від водоканалу про те, що сьогодні ввечері воду дадуть у п'ять із дев'яти районів Донецька.

Так, водопостачання сьогодні здійснюється частково в Куйбишевському, Ленінському, Кіровському та Пролетарському районах та у всьому Будьонівському районі.

Водночас води не дочекаються жителі Ворошилівського, Калінінського, Київського та Петрівського районів.

Напередодні підконтрольна "ДНР" "Вода Донбасу" повідомляла:

«У зв'язку зі зниженням температури повітря збільшилася витрата води в котельних та внутрішньобудинкових системах опалення. Щоб заповнити нестачу теплоносія, необхідно скоригувати подачу води на житлові будинки».

Нагадаємо, восени Донецьк зміг перейти на щоденний графік подачі води за рахунок збудованого Росією водоводу з річки Дон. Наприклад, у Ворошилівському районі воду давали з 15.00 до 7.30.