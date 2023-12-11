ППО вночі збило 18 «Шахедів» і вісім ракет — Повітряні сили

Українська протиповітряна оборона сьогодні вночі, 11 грудня, збила всі російські цілі. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«У ніч проти 11 грудня 2023 року окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з окупованого Криму, райони пусків — Чауда, Бельбек. Усього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, усі безпілотники були знищені протиповітряною обороною у зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість у Миколаївській області.



Крім того, близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо з Брянської області Росії. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».



Нагадаємо, командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на сході напружена, російська армія продовжує атакувати позиції українських військових.