Окупанти вночі атакували Київ ракетами: зруйновано житлові будинки, є постраждалі

Опубліковано фото наслідків нічної атаки на Київ. Фото: Микола Калашник

У ніч проти 11 грудня російські окупанти атакували Київ ракетами. Внаслідок роботи ППО сталося падіння уламків у Дарницькому районі столиці. Відомо, що четверо людей постраждали. Про це повідомили у пресслужбі КДВА.



Зазначається, що в Дарницькому районі в житловому будинку вибиті шибки, попередньо уламками скла травмувався чоловік.

«Сьогодні вранці ворог намагався завдати по Києву ракетного удару. Орієнтовно о 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами, попередньо балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі», — йдеться у повідомленні.

У Дарницькому районі є постраждалі, їм на місці було надано медичну допомогу. Чоловік 1992 року народження отримав осколкове поранення нижніх кінцівок. Також постраждали троє жінок 1963, 1990 та 1992 років народження – у всіх гостра реакція на стрес.



За словами голови Дарницької районної адміністрації Миколи Калашника, на кількох вулицях внаслідок вибухової хвилі у мікрорайоні Бортничі біля десятка житлових будинків вилетіли вікна.

«Працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи», — написали в адміністрації.



Нагадаємо, близько 4 ранку 11 грудня 2023 року російські окупантивдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо з Брянської області Росії. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».