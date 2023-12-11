На окупованій території військові ССО вразили наглядовий пункт росіян

Українські військовослужбовці знищили спостережний пункт російських окупантів у захоплених Олешках на лівобережжі Херсонської області. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



«Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій встановили місце розташування командно-спостережного пункту російських окупаційних військ в окупованих Олешках», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що за допомогою ударних БпАК було завдано вогневої поразки, КСП знищено вщент.



Нагадаємо, прикордонники за допомогою ударного дрона спалили бліндаж та військову техніку російських окупантів поблизу Куп'янська Харківської області.