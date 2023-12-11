Воювали у Маріуполі та Волновасі: СБУ повідомила про підозру ще двом бойовикам

СБУ повідомила про підозру ще 2-м бойовикам, які захоплювали Волноваху та Маріуполь. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру ще двом бойовикам, які вступили до окупаційних угруповань Росії та воювали проти Сил оборони на сході та півдні України. Обидва фігуранти добровільно вступили до складу бойових підрозділів Південного військового округу збройних сил Росії. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



За даними військової контррозвідки СБУ, один з затриманих входив до групи терориста Безлера, де обіймав «посаду» кулеметника. Після 24 лютого 2022 року він разом з російськими військами захоплював Волноваху та Верхньоторецьке у Донецькій області.





Згодом угруповання бойовика перекинули до району Красногорівки для штурму позицій українських захисників.



Щодо іншого зрадника, то він є мешканцем тимчасово окупованого Криму. Чоловік 1 серпня 2023 року приєднався до лав «кадировського» полку 42-ї мотострілецької дивізії РФ.



У лавах цього підрозділу він штурмував Маріуполь, а після захоплення міста брав участь у проведенні зачисток проти учасників руху опору.



Бойовик воював у районі селища Роботине для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ на південному фронті.



Обох зловмисників було захоплено під час жорстоких боєзіткнень під Авдіївкою та Роботиним у жовтні цього року.



Нагадаємо, Контррозвідка Служби безпекизатримала ще одного агента ГРУ РФ , який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони в Миколаївській області.