Мешканці Краматорська продовжують смітити в укриттях — міськрада

Сміття в укритті Фото: Краматорська міська рада/Fecebook

Краматорці продовжують смітити у укриттях, незважаючи на встановлення в них урни. Про це повідомили у Краматорській міській раді.

У міськраді пояснили, що після того, як деякі жителі стали смітити в мобильних укратіях, через постійні інциденти КП "ДРУАС" встановило в кожному укритті урну. Однак це зовсім не вирішило проблеми.

«Донести сміття до урни, для деяких жителів нашого міста, перетворилося на гру Форт Буаяр. Із завданням, на жаль, впоралися не всі. Краматорське продовжуються роботи зі збирання укриттів згідно з укладеним договором, проте ситуація, що склалася, не може не викликати занепокоєння. Шановні крамарі, будьте ласкаві, не смітіть там, де живете. А кинувши недопалок повз сміттєзвалища, не забудьте похрюкати...», — додали у міськраді.