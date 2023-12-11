Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 грудня

Політика



ЦВК Росії затвердила проведення «виборів» президента на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України 17 березня 2024 року.



Від простого бізнесмена у Слов'янську до потенційної довіреної особи Володимира Путіна на майбутніх виборах. Такий шлях пройшов Артем Жога, який став героєм усіх новин після того, як лідер Кремля з подачі Жоги оголосив про намір балотуватися на черговий термін. Якби Жога не був одним із головних бойовиків на Донбасі, його кар'єрою можна було б пишатися. Хто такий Артем Жога і чому саме його обрали для оголошення Путіна — читайте у матеріалі «Новини Донбасу».



Суспільство



За словами постійної представниці президента України в АР Крим Тамили Ташевої, з 2022 року до армії РФ призвали десятки тисяч мешканців півострова.



З 1 січня росіяни хочуть заборонити рух автомобільного транспорту з українськими номерами окупованими територіями, повідомили в Луганській обласній державній адміністрації. Хоча рік тому мешканцям так званої "ЛНР" встановили відповідний термін до 2026-го. А з січня 2024 року при заміні номерних знаків необхідно було додатково застрахувати авто.



У тимчасово окупованому російськими загарбниками Маріуполі - спалах коронавірусної інфекції.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілу поранено одну людину, пошкоджено три житлові будинки та один об'єкт цивільної інфраструктури.



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