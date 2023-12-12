Білгородську область РФ атакували ракетою «Точка-У»

Сьогодні вранці, 12 грудня, у Білгородській області сили протиповітряної оборони нібито збили ракету. Про це повідомили у пресслужбі міністерства оборони РФ.



«Сьогодні о 05:00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням тактичної ракети «Точка-У», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що черговими засобами ППО українську ракету було знищено над Білгородською областю.



Нагадаємо, два безпілотники намагалися атакувати нафтобазу у тимчасово окупованому Криму вранці 5 грудня.