У Харкові в ліфті згоріла людина: причини трагедії

У Харкові через загоряння ліфта у дев'ятиповерхівці загинула людина. Фото: ДСНС

У Харкові через загоряння ліфта у дев'ятиповерховому будинку загинула людина. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Харківській області.



«Подія сталася о 05:24 12 грудня у житловому 9-поверховому будинку на вул. Сергія Грицевця. Горів ліфт у ліфтовій шахті на площі близько 8 кв. Тіло людини знаходилося всередині ліфта, що горить», — йдеться в повідомленні.



Як стало відомо, через сильне задимлення сходової клітки рятувальники евакуювали 10 мешканців.



Ліквідація пожежі сталася о 06.55.



Як зазначив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міської ради, попередньо, несхоже на те, що причиною займання стала технічна несправність ліфта.



«За деякими ознаками треба скоріше говорити про те, що епіцентр пожежі був саме у кабіні. Чи це був навмисний підпал кримінального характеру, чи необережне поводження з вогнем – сподіваюся, що на ці питання відповість слідство», — написав він у соцмережі.



Нагадаємо, у тимчасово окупованому Донецьку сталася пожежа 9 грудня. Відомо про смерть місцевого мешканця.