Армія РФ двічі обстріляла Курахове, понад 10 будинків зруйновані в Торецьку

Російська армія минулої доби, 11 грудня, продовжувала атакувати населені пункти на Донеччині. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки в Кураховому, Торецьку та Північному, проте немає ні постраждалих, ні загиблих. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«Ніч у Донецькій області пройшла відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.



За його інформацією, на Донецькому напрямку росіяни двічі обстріляли Курахове: в зоні ураження промзона та приватний сектор.



На Горлівському напрямку у Торецькій громаді пошкоджено 12 будинків: 10 у Торецьку і 2 у Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки і 2 приватні будинки. У Соледарській громаді під обстрілами Міньківка 1 і Роздолівка.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади, 5 разів обстріляна Лиманська громада.

Нагадаємо, російські військові вкотре атакували центр Херсона з окупованої території 12 грудня. Відомо, що одного місцевого жителя травмовано.