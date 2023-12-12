Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 грудня

Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок 22-річному водієві 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дмитру Шалару. Українського полоненого засудили до довічного ув'язнення.



Суспільство



Російський кореспондент пропагандистського телеканалу «Росія 1» Сергій Зенін вкотре порушив стандарти журналістики. Під час свого сюжету допоміг солдату російських військ донести кулемет до передової.



Понад 100 тисяч абонентів окупованої Луганської області залишилися без електропостачання через негоду.



Бойові дії



Українським військовим вдалося відбити в окупантів один із териконів у межах Горлівки Донецької області, який був окупований у 2014 році.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що в результаті обстрілів поранено двох людей, пошкоджено сім житлових будинків і два об'єкти цивільної інфраструктури.



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