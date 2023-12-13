Нічний обстріл України: ППО знищила всі ракети та дрони

Сьогодні, в ніч проти 13 грудня, окупанти атакували Україну безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (тимчасово окупований Крим). Сили ППО збили всі десять ударних дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.



«Зафіксовано пуски 10 ударних БПЛА «Shahed-136/131». Усіх десять — знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України. Майже всі ворожі БПЛА збиті на Одещині», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що о 03:00 13 грудня окупанти завдали ракетного удару по столиці України.



Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ за балістичною траєкторією, збиті зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет може бути встановлений лише після вивчення уламків відповідними службами.



Нагадаємо, 13 грудня близько 3:00 у Києві пролунало близько десяти потужних вибухів. Після цього у місті оголосили тривогу. Внаслідок падіння уламків збитих ППО ракет виникли пожежі у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах столиці.