Поблизу Авдіївки снайпери ССО вразили розвідувальну групу окупантів

Снайпери Сил спеціальних операцій знищили розвідувальну групу російських окупантів на Авдіївському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ССО.



«Під час нічного спостереження в районі Авдіївки снайпери 8-го окремого полку зафіксували ворожу розвідувальну групу, яка намагалася просунутися в глибину позицій Сил оборони», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що оператори ССО відкрили вогонь по росіянах. Їхні втрати склали чотири одиниці живої сили.



Нагадаємо, завдяки злагодженій роботі українських військових вдалося відбити в окупантів один із териконів у межах Горлівки Донецької області, який був окупований у 2014 році.