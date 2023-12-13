Уламкові поранення отримав чоловік: військові РФ обстріляли Авдіївку

Окупаційні війська РФ, у середу 13 грудня, обстріляли Авдіївку на Донеччині. Уламкові поранення отримала одна людина. Про це, як передає Суспільноне, повідомила речник Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва.

"13 грудня об 11:00 внаслідок чергового артилерійського обстрілу Авдіївки російськими військовими отримав осколкові поранення 46-річний місцевий житель", - йдеться у повідомленні.

За її словами, чоловік на момент атаки перебував у під'їзді багатоквартирного житлового будинку. Йому надали медичну допомогу.

Також за цим фактом прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).