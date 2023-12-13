Фільм «20 днів у Маріуполі» увійшов до десятки найкращих документальних фільмів 2023 року за версією видання про кіно Indiewire.

Видання опублікувало список найкращих фільмів 2023 року. Українська стрічка «20 днів у Маріуполі» посіла третє місце у категорії документалістики.

В опитуванні, на основі якого складали рейтинг, взяли участь 156 критиків та журналістів.

Про фільм «20 днів у Маріуполі»

Це режисерський дебют військового кореспондента, фотографа та письменника Мстислава Чернова. У створенні картини також взяли участь фотограф Євген Малолєтка та медійниця Василиса Степаненко. За це усі троє здобули Пулітцерівську премію.

Світова прем'єра фільму відбулася на фестивалі незалежного кіно у США «Санденс» - там фільм отримав приз симпатій глядачів.

У вересні 2023 року комітет премії «Оскар» ухвалив рішення, що саме «20 днів у Маріуполі» представлятимуть Україну серед претендентів на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм».

Крім цього, фільм номінували на приз глядацьких симпатій в американському конкурсі документальних фільмів «Cinema Eye Awards», а також на Шевченківську премію 2024 року.