ЗСУ ліквідували понад 1300 окупантів за добу

Минулої доби армія РФ зазнала серйозних втрат особового складу, атакувавши в Донецькій області українських захисників 79 разів, внаслідок чого 1300 окупантів було ліквідовано. Про це йдеться у звіті Генштабу.



Сили оборони також знищили 10 танків, 22 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем та 10 крилатих ракет.



Збройні Сили України відбили 29 атак противника в районах на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки. Також противник 28 разів атакував на південь від Сєверного, Первомайського та Невельського.



Сили оборони України продовжують стримувати росіян на околицях Новомихайлівки та Красногорівки, де захисники відбили 19 атак.



Нагадаємо, снайпери Сил спеціальних операцій знищили розвідувальну групу російських окупантів на Авдіївському напрямі.