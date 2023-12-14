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У Миреінтеграції назвали категорії серед ВПО, кому продовжать виплати від держави

14 грудня 2023, 17:36

У Миреінтеграції назвали категорії серед ВПО, кому продовжать виплати від держави

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій назвали категорії українців з числа ВПО, яким продовжать виплати від держави. Про це повідомили на сайті Міністерства.

Під головуванням Віце-прем'єра Ірини Верещук відбулася нарада за участю представників Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінінфраструктури та Держцентру зайнятості.

Питання дуже актуальне і гостре, оскільки постановою КМУ від 11 липня 2023 року № 709 передбачено припинення виплат частини ВПО з 1 лютого 2024 року.

Зокрема, під час наради було розглянуто пропозиції щодо автоматичного продовження виплат ВПО ще на 6 місяців:

• особам, які втратили працездатність, або пенсіонерам із низьким рівнем пенсії;

• особам з інвалідністю або особам, які доглядають дитину з інвалідністю;

• дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Також обговорювалися пропозиції щодо продовження виплат допомоги певним особливо вразливим категоріям внутрішніх переселенців після подання нової заяви.

«Ми маємо підтримувати внутрішніх переселенців. Але до питання продовження виплат ВПО треба підійти виважено. Щоб сфокусувати державну допомогу саме на тих, хто її більше потребує», — підкреслила Ірина Верещук.

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