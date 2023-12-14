Судитимуть жителя Донецької області, який брав участь у боях проти ЗСУ на боці «ДНР»

Жителя Донецької області, котрий воював на боці так званої «ДНР», судитимуть за державну зміну. Про це повідомляє Офіс Генірального прокурора.

Слідство встановило, що у лютому 2022 року громадянин України, перебуваючи на території окупованого Донецька, добровільно вступив на військову службу до батальйону 1029 так званої «ДНР» і став снайпером та водночас радіотелефоністом.

Пізніше за контрактом обвинувачений був зарахований до однієї з військових частин у складі 42-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу армії країни-агресора, де отримав військовий квиток, звання «рядового» та посаду «кулеметника».

З травня 2022 року брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Сил оборони України на Запорізькому напрямку, за що був відзначений кремлівськими кураторами нагородою «за бойові заслуги» та медаллю «за хоробрість 2 ступеня».

Під час виконання злочинного розпорядження своїх командирів із захоплення бойових позицій Сил оборони України на території Пологівського району Запорізької області чинив опір українським захисникам, однак був узятий у полон.