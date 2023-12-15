У Маріуполі завдано удару по бетонному заводу

Пожежа після удару у Маріуполі. Фото: Маріуполь зараз / Telegram

В окупованому Маріуполі в ніч на 15 грудня завдано удару по бетонному заводу в районі торгового центру «Порт Сіті». Про це повідомляють очевидці у соцмережах.



Після обстрілу на підприємстві почалася пожежа.

В окупованому Маріуполі нанесено удар по бетонному заводу, внаслідок чого почалася пожежа pic.twitter.com/xq6eVDpJ62 — Новини Донбасу (@novostidnua) December 14, 2023

«Між "Порт Сіті" та Metro був бетонний завод і прилетіло в нього. Можливо, так само в тому районі були й розташування окупантів», — зазначає телеграм-канал «Маріуполь зараз».



За даними «СЦКК ДНР», о 00:25 за місцевим часом (23:25 за Києвом) було випущено три далекобійні ракети з північного заходу у напрямку Маріуполя.