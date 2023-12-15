Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 15 грудня

Економіка



Росія заклала до бюджету на 2024 рік понад 600 млрд. рублів на так звані «нові регіони». Окуповані території виживають з допомогою дотацій РФ, вони становлять до 90% доходів. У той же час, гроші виділяють не тільки з федерального бюджету. Окремі області РФ також подають захопленим українським територіям щедрі подарунки. У цій статті "Новини Донбасу" розбираються , скільки "нові регіони" отримають від конкретних російських регіонів і як це відіб'ється на самих суб'єктах РФ.



Суспільство



На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей 133 469 тисяч абонентів залишаються без електрики через негоду.



Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заборонив в'їзд на захоплену РФ територію Луганської області більш ніж 300 особам, які нібито створюють загрозу інтересам та безпеці.



На окупованій Росією території Луганської області розпочали поетапне повернення мобільного інтернету. Роботи починаються з Луганська, подальший план із запуску послуги «виконуватиметься поетапно по районах». Мобільний інтернет «ЛНР» відключила ще на початку лютого. Пасічник визнав, що його спеціально відключили через бойові дії.



Бойові дії



Пожежа на нафтобазі в Будьоннівському районі окупованого Донецька сталася внаслідок обстрілу у п'ятницю ввечері. У цьому районі знаходиться залізнична станція «Мушкетове», куди регулярно поїздами привозять нафтопродукти у цистернах. Паливо доставляється навіть для російських військ. Тому цей район неодноразово зазнавав обстрілів.



У російському Курську пролунали вибухи. Губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що в небі над Курском ППО нібито збило 4 безпілотники.



ЗСУ вдарили по складу у Маріуполі. Зруйнований склад та котельня будівельної компанії. «Новини Донбасу» встановили, що йдеться про російську будівельну компанію «ЕКС», яка працює у Маріуполі.

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